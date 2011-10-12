Рейд не удался

Несмотря на то, что о важности реформирования уголовного законодательства говорилось много, громко и патетично, результат плачевен. В настоящее время наш чудесный Уголовный Кодекс позволяет заинтересованным лицам, обладающим неограниченной властью и жадностью, осудить любого, кто посягает на их интересы. Так и произошло с главой ведущего агропромышленного комплекса Костромской области Д.А. Маловым, которого в 2010 году осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначили наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в получении обманным путем субсидий из федерального и областного бюджетов в счет возмещения части затрат по уплате процентов по инвестиционному целевому кредиту.

В июне 2006 года Д.А. Малов, генеральный директор ЗАО «Агромол», взял целевой кредит в целях строительства, реконструкции и модернизации животноводческого комплекса, находящегося на балансе ЗАО. Денежные средства расходовались исключительно на производство работ и закупку необходимого оборудования, что подтверждается соответствующими договорами подряда, а также актами приема-передачи товаров и актами приемки работ.

Удивительно уже то, что предпринимателя привлекли именно к уголовной ответственности, хотя как правило, подобные дела рассматриваются в ходе гражданского процессуального производства. Адвокат предпринимателя Н. Губин считает, что, будучи процветающей организацией, «Агромол» давно стал заветной мечтой тех, кто никогда не вкладывал в него ни своих сил, ни денежных средств. Очевидно, целью инициирования данного судебного процесса являлось отстранение от руководства организацией ее ведущих управленцев с тем, чтобы дискредитировать репутацию ЗАО, а также активизировать атаки на него кредиторов. Эта догадка объясняет обвинительный уклон судебного процесса. Уголовное производство по делу происходило с массой нарушений. Намеренно искажались либо игнорировались факты, отраженные в предоставленной документации, которые прямо свидетельствовали о невиновности обвиняемого и его ключевых работников.

Переломным моментом в деле стало вмешательство в вопиющую ситуацию Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия». Удалось добиться снижения срока наказания с пяти лет и шести месяцев до двух лет в виде лишения свободы. Таким образом, в октябре 2011 года предприниматель получил право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении в связи с отбытием половины указанного срока.

Слушание об условно-досрочном освобождении происходило 10 октября 2011 года в Свердловском областном суде г. Костромы. В зале суда яблоку негде было упасть, все места были заняты представителями «Деловой России», сопереживающими коллегами и друзьями подсудимого. На судебное заседание явился также известный российский политолог Сергей Кургинян, удивленный и возмущенный такой активной обвинительной позицией суда по отношению к человеку, вина которого заключалась только в его кристальной честности и нежелании идти на компромисс, противоречащий совести. При такой мощной поддержке суду не оставалось ничего другого, как удовлетворить требование об условно-досрочном освобождении Д.А. Малова. Тем не менее, битва за полное и безоговорочное оправдание и торжество справедливости хотя бы в одном отдельно взятом случае еще впереди. «Аргументы Недели» будут следить за развитием событий.