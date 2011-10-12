Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении двух крупнейших операторов сотовой связи МТС и "Вымпелкома" по факту согласованных действий при реализации iPhone. ФАС выяснила, что "Вымпелком" и МТС импортируют смартфоны iPhone 4 16 Gb Black и iPhone 4 32 Gb Black производства Apple.

По данным службы, цены на смартфоны в большинстве точек продаж идентичны. По мнению антимонопольщиков, ситуация сложилась из-за наличия между импортерами соглашения об отказе от конкуренции.

К участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены компании: Apple Inc., Apple (UK) Limited.; Apple Sales International, "Русская телефонная компания", "Связной Логистика", "Евросеть-Ритейл", "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ", "Мобиленд", "МобилСовет", "Эльдорадо", "реСтор", "Альт Телеком М", "Эй энд Ди Ди компании", "БизнесПРО", "КАНОН-ТРЕЙД", "Алектрона", "ТелеЛогистика", "Эр-Стайл", сообщает ФАС.