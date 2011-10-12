Исследователи определили идеальное время для свиданий

Исследователи определили, что время обеденного перерыва – идеальное время для свиданий. Британские специалисты провели исследование и установили, что часы с 12:00 до 14:00 наиболее предпочтительны для тех, кто ищет свою вторую половинку.



Один из сотрудников агентства, которое провело опрос, Бретт Хардинг, рассказала, что большинство женщин готовы знакомиться с мужчинами в свой обеденный перерыв.



Участницы исследования пояснили, что обед в офисе бывает совсем недолго. Если кандидат не понравился, необходимость возвращаться на работу может стать хорошим предлогом, чтобы закончить знакомство. И этого короткого времени, кк правило хватает, чтобы составить впечатление о новом знакомом.

А вечер, часы после работы, современные женщины предпочитают оставлять для для встреч с подругами и друзьями, походов в кино или в театр.