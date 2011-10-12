Мосгордума утвердила прожиточный минимум для пенсионера в Москве на 2012 год

Мосгордума сегодня утвердила размер прожиточного минимума для иногороднего пенсионера в Москве на 2012 год. Прожиточный минимум для пенсионера, который вышел на пенсию в других субъектах РФ, будет составлять 7 тысяч 137 рублей в месяц.

Таким образом, этот показатель вырастет в сравнении с сегодняшним на 14 процентов.

Депутат Мосгордуьы Михаил Антонцев пояснил, что этот показатель служит для установления региональной доплаты к пенсии гражданам, которые приехали на проживание к родственникам в столицу и перевели сюда пенсию для получения. По его данным, сегодня такую доплату получают 3 тысячи человек. В следующем году на эту выплату предусмотрено около 100 миллионов рублей.

Для московских пенсионеров уставлен минимальный социальный стандарт 11 тысяч рублей на 2011 год и 12 тысяч рублей на 2012 год,