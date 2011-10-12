Дело о массовой драке в Сагре передадут в суд до нового года

Уголовное дело, возбужденное по факту массовой драки в уральском поселке Сагра, будет передано в суд до нового года. Назначенный сегодня Советом Федерации на пост заместителем Генпрокурора России по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарев заявил, что все участники конфликта установлены, большинство участников драки уже находится под стражей.

"АН" сообщали, что в ночь на 1 июля в уральском поселке Сагра произошла массовая стычка между местными жителями и приезжими из Екатеринбурга. Участники инцидента пустили в ход ножи, палки и цепи, а также огнестрельное оружие. В результате драки погиб 28-летний житель Екатеринбурга.

Следственный комитет забрал у МВД РФ уголовное дело, возбужденное после массовой драки в деревне Сагра Свердловской области. По данным СК РФ, дело объединили в одно производство с расследованием убийства, совершенного в ходе драки.