В Москве с поличным задержали поджигателей иномарки

На западе Москвы с поличным задержаны поджигатели автомобиля Nissan Patrol. В ГУ МВД по Москве соообщили, что ночью у дома № 6 по Молодежной улице были задержаны двое граждан, пытавшихся совершить поджог автомобиля Nissan Patrol.

Злоумышленники успели облить внедорожник иностранного производства бензином, но были задержаны на месте происшествия. У поджигателей иномарки изъяты канистры с бензином. Задержаными оказались двое ранее судимых жителя Калужской области. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия.

По данным портала Life News, в Москве за минувшую ночь сгорели три автомобиля. На Мичуринском проспекте серьезно пострадал от огня BMW. На Чертановской улице удалось потушить автомобиль На Севастопольском проспекте горел Saab. В правоохранительных органах не исключают, что иномарки подожгли намеренно. По факту возгорания трех иномарок также ведется следствие.