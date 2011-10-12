Новые назначения произошли в Генпрокуратуре РФ

Совет Федерации сегодня назначил на должности заместителей генерального прокурора РФ Геннадия Лопатина, Сергея Воробьева и Юрия Пономарева.

Геннадий Лопатин с 2006 года является начальником Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ. Лопатин будет курировать в Генпрокуратуре управления по работе с жалобами и управление делопроизводства.

Сергей Воробьев с 2006 года является прокурором Орловской области. В органах прокуратуры служит более 25 лет.



Юрий Пономарев с 2007 года является прокурором Свердловской области, в органах прокуратуры также более 25 лет. Пономарев назначен замгенпрокурора по Уральскому федеральному округу, а Воробьеву поручено курировать Южный федеральный округ.



Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в своем представлении о назначении их на должности заместителей генпрокурора охарактеризовал Лопатина, Воробьева и Пономарева как работников высококвалифицированных, зрелых руководителей, способных на высоком уровне организовать работу органов прокуратуры РФ, передает РИА Новости.



Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора РФ Юрия Золотова в связи с выходом на пенсию. Золотов на посту замгенпрокурора курировал Уральский федеральный округ.

У генпрокурора РФ 13 заместителей. Первым заместителем генпрокурора является Александр Буксман.