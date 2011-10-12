Все автомобили ДПС Москвы оснастят видеорегистраторами до конца года

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что на всех без исключения автомобилях городской дорожно-патрульной службы уже началась установка видеорегистраторов.

Начальник УГИБДД Александр Ильин уточнил, что оснащение более 1 тысячи 800 автомобилей ДПС ГАИ Москвы системами мобильного наблюдения будет завершено до конца 2011 года.

Видеокамеры будут установлены на спецмашинах таким образом, чтобы получать звук и изображение обстановки в салоне автомобиля, а также по курсу его следования. Предусмотрена и ночная съемка. Сохранение информации будет осуществляться на электронном носителе, передает Интерфакс.

Система мобильного наблюдения начинает запись при заступлении инспектора на дежурство и отключает ее после окончании смены.

Для того, чтобы сотрудник ГАИ при общении с автолюбителем не оказался «случайно"» вне «поля зрения» камер видеонаблюдения, разработана и принята инструкция. Несоблюдение ее положений будет автоматическим сигналом для соответствующей квалификации действий сотрудника.