ГИБДД рекомендует водителям начинать готовить свои машины к зиме

Госавтоинспекция рекомендует водителям в Москве и Подмосковье уже сейчас начинать готовить свои автомобили к зимнему сезону. Это связано с тем, что к концу недели обещают резкое понижение температуры. Причём, не только о Московском регионе.

В ГИБДД отмечают, что ежегодно при смене сезонов наблюдается резкое увеличение числа ДТП. Водителям также рекомендуют психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди в Москве продолжатся. Гидрометцентр России сообщил, что днем в Москве будет облачно, временами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов, по области будет плюс 7-12 градусов.

По данным специалистов по погоде, за первые 10 дней октября в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков.

"АН" сообщали, что в конце недели может может пойти первый снег.

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