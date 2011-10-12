СМСки могут помешать водителям

Ежегодно в Санкт-Петербурге уносится с дорог 165 тонн покрытия. Виной тому шипованная резина на колесах машин. При большой скорости на дорогах появляется колейность. Что делать? Ограничить скорость или искать новые материалы для дорог ?

Вопрос этот обсуждался на городском правительстве. Глава города поручил коллегам изучить вопрос корректировки ГОСТов с тем, чтобы узаконить применение более износостойких материалов для ремонта дорог, передает корреспондент «БалтИнфо» из Смольного. Дорожники по сей день работают на нормативной базе, которая пришла из советских времен, отметил гендиректор «Дорсервиса» Геннадий Пичугов. По его словам, она не менялась почти 20 лет, и потому требования к каменным материалам, применяемым для ремонта дорог, значительно устарели.

Вопрос о ГОСТах был поднят в рамках обсуждения закона «О порядке ремонта автомобильных дорог в Петербурге». Он определяет мероприятия по организации и проведению ремонтов автотрасс, правила планирования ремонтов, состав, виды и сроки работ.

Чиновники предложили использовать для оповещения водителей о ремонте дорог и ограничении скорости СМС-рассылку. Однако неясно, кто и за чей счет будет рассылать сообщения на мобильные телефоны водителей. Кроме того, информация, которая в рамках данного сервиса предоставляется, должна быть актуальна для конкретного водителя.