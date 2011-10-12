Павел Маркин - это наша марка

В выставочном зале уникального Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы в Сапнкт-Петербурге торжественно открылась тридцатая персональная фотовыставка Павла Маркина «Знакомые незнакомцы», наипопулярнейшего фотографа Петербурга, который отметил в эти дни и своё 65-летие.

И, практически, 60-летие творческой деятельности, ведь фотографировать он начал с 4 лет !

Павел Михайлович работал во многих городских изданиях, с 1983 года он ещё и декан факультета фотокорреспондентов Союза Журналистов Петербурга, председатель секции фоторепортеров, заслуженный работник культуры России и лауреат многих премий.

Народу на вернисаж собралось столько, сколько не было здесь со времен открытия фотогалереи Фонда исторической фотографии 10 лет назад, как отметил основатель и Президент Фонда Валентин Эльбек.

Поистине Павел Маркин - знаковая фигура в петербургской фотожурналистике. Руководитель фотослужбы газеты «Невское время» Андрей Чепакин так и говорит:

- Хороших фотографов у нас не мало, но тех, кто стал именем, брендом – единицы.

В экспозиции представлены фотографии, которые сам Маркин называет, вслед за одним известным кинорежиссером, «соседними кадрами». Он просмотрел свой огромный архив и выбрал фотографии из разных десятилетий истории нашей страны, города, Выбрал то, что когда-то не очень внимательно рассмотрел в спешке, «проморгал». Какие-то кадры не могли быть опубликованы и по причине цензуры, или политический момент был на тот момент «не тот», или редактор видел «не то» выражение лица у героя сюжета, которое как раз теперь - самое то. И вот явил нам своих и наших «знакомых незнакомцев». И заиграла наша история в лицах по-новому.