В Москве сегодня пройдет акция «День гнева»

Акция «День гнева» сегодня пройдет в Москве. Согласованная акция начнется в 19 часов. Впервые за последние полгода столичные власти согласовали акцию, но разрешен только митинг на Театральной площади под лозунгом «Пора менять власть».

Как и ранее, традиционное по 12-ым числам шествие митингующих к администрации президента мэрия, запретила. Но участники акции «День гнева» намерены отнести свои «черные метки» на Старую площадь и потребовать отмены парламентских выборов. По мнению оппозиционеров, ближайшие выборы в Госдуму - антиконституционные.