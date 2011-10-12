Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова

Рассмотрение дела об убийстве футбольного болельщика «Спартака» Юрия Волкова начнётся сегодня в Мосгорсуде. Решить судьбу обвиняемых предстоит присяжным заседателям. На скамье подсудимых – двое уроженцев Чечни - Ахмедпаши Айдаев и Бекхан Ибрагимов.

Адвокаты подсудимых остались недовольны процедурой отбора коллегии. Защитников не устраивает в частности, что в число присяжных вошли исключительно русские по национальности, и большинство из них – женщины.

Напомним, в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова следствие считает виновными уроженца города Грозного Ахмедпаши Айдаева. По данным прокуратуры, он, а также второй обвиняемый Бекхан Ибрагимов спровоцировали драку с группой болельщиков «Спартака» на Чистопрудном бульваре летом 2010 года. В ходе драки Айдаев якобы ударил Волкова ножом в грудь, в результате чего Волков скончался. В Мосгорсуде процесс будет проходить в открытом режиме.