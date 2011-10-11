Более 6300 заключенных будут в ближайшие дни освобождены по амнистии, объявленной во вторник правительством Мьянмы "из гуманных побуждений". Освобождать узников начнут на этой неделе, сообщило телевидение этой страны.

Решение об амнистии стало ответом на призыв созданной новым правительством в сентябре Национальной комиссии по правам человека "простить и амнистировать лиц, названных в документах ООН и обращениях ряда стран мира "узниками совести", если эти лица не представляют опасности для стабильности государства".

Этот призыв содержался в обращении комиссии к президенту Мьянмы У Тейн Сейну, которое было передано в президентскую канцелярию и опубликовано в местных СМИ в понедельник, сообщает во вторник таиландская газета Nation.



Активисты продемократического движения Мьянмы надеются, что около двух тысяч лиц, которых они считают политическими заключенными: активистов, журналистов, юристов и студенческих лидеров - окажутся в числе 6,3 тысячи зключенных, которых ждет освобождение.

К слову, Мьянма́(до 1989 года — Бирма, Бирманский Союз) — государство в Юго-Восточной Азии, в западной части полуострова Индокитай.

В октябре 2010 года Мьянма сменила название страны с "Союз Мьянма" на "Республика Союз Мьянма", также были изменены государственные герб и флаг государства.

В апреле 2008 года Госсовет огласил новую конституцию Мьянмы. Её основной принцип — "дисциплинированная, процветающая демократия". По этой конституции четверть депутатских мест в парламенте Мьянмы резервируется за военными.