Назначен новый ректор Дипломатической академии МИД РФ

Новым ректором Дипломатической академии МИД России стал Евгений Петрович Бажанов. В сообщении МИД РФ говрится, что выборы ректора состоялись 10 октября. Большинством голосов в ходе тайного голосования на этот пост был избран исполняющий обязанности ректора вуза Евгений Петрович Бажанов.



Евгений Петрович Бажанов – заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса. Специализируется на изучении проблем Азиатско-Тихоокеанского региона. Бажанов в качестве проректора руководил Институтом актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России.