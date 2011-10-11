Верховный суд России подтвердил запрет на торговлю алкоголем через интернет

В России вступивший в силу запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время привёл к формированию нового рынка. Резко выросла доля компаний, предлагающих доставку спиртного, в том числе в ночное время.

В связи с этим, вынесенное во вторник решение Верховного суда России о признании неправомерной торговлю алкогольной продукцией дистанционным способом, например, посредством сети Интернет, пресечёт развитие этого вида торговли.

"Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации", сообщил тескт решения ВС во вторник Роспотребнадзор.

По мнению Роспотребнадзора, данное решение должно сыграть важную роль как в сфере профилактики алкогольной зависимости среди населения России, так и, в целом, в дальнейшем развитии потребительских правоотношений, складывающихся в процессе продажи товаров дистанционным способом.

Нарушение рассматриваемых норм юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями влечёт за собой установленную законом ответственность, отметили в Роспотребнадзоре.