Люблинский суд Москвы во вторник не удовлетворил иск "единоросса" Владимира Свирида о взыскании с блогера Алексея Навального 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за обзывание ЕР "партией жуликов и воров".

Поводом для судебного разбирательства послужило выступление главы антикоррупционного "РосПила", по совместительству - знаменитого миноритария "Транснефти" Алексея Навального в радиоэфире, в ходе которого он и назвал "Единую Россию" "партией жуликов и воров".

По словам Свирида, высказанные Навальным утверждения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Единоросс, помимо денежной компенсации, требовал, чтобы обидчик опроверг распространенные им заявления.