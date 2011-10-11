У въезжающих в Эстонию монархов отпечатки пальцев брать не будут

На границе Эстонии все консульские учреждения и пограничные переходы с 11 октября присоединяются к центральной базе данных единой информационной системы Шенгена, поэтому будут браться отпечатки пальцев у въезжающих.

Отпечатки пальцев будут брать в зарубежных представительствах Эстонии, на пограничных пунктах, а при продлении визы - в департаменте полиции и пограничной службы. От процедуры дактилоскопии освобождаются дети до 12 лет, члены государственных делегаций, прибывших по официальному приглашению, главы государств, монархи и члены королевских семей, уточнили в пресс-службе эстонского МИДа.

Ходатайствующие о получении эстонской визы должны будут оставить отпечатки пальцев, если они не делали этого ранее или со времени предыдущей процедуры дактилоскопии прошло 59 месяцев.