Суд отказался проверять на полиграфе вице-президента «ЛУКойла» в связи с ДТП

В Москве Тверской суд отказался проверять на детекторе лжи в рамках дела о гибели врачей в ДТП на Ленинском проспекте вице-президента «ЛУКойла» Анатолия Баркова.



Тверской суд во вторник отклонил жалобу защиты родственников врача Ольги Александриной и известного врача-акушера Веры Сидельниковой, которые погибли в аварии с участием автомобиля топ-менеджера «Лукойла», передаёт РАПСИ .

Сторона потерпевших требовала признать незаконным отказ следователя проверить Баркова на полиграфе. Адвокат водителя топ-менеджера «ЛУКойла» предупреждал, что его подзащитный и охранник Баркова откажутся от проверки. Без согласия проверяемого использовать полиграф нельзя.

В жалобе адвокаты родственников погибших в ДТП на Ленинском также оспаривали отказ следователя провести ряд дополнительных экспертиз, в том числе психофизиологическую экспертизу Анатолия Баркова, его охранника и водителя служебного "Мерседеса".

Напомним, следствие посчитало виновной погибшую Ольгу Александрину, и дело об аварии, получившей широкий общественный резонанс. Родственники александриной не согласились с этим решением. Рассмотрев их обращение, Конституционный суд решил, что уголовное дело в отношении погибших можно закрывать только с ведома родственников.

Главное следственное управление возобновило предварительное расследование уголовного дела.

Муж Ольги Александриной не перенес горя и скончался в возрасте 47 лет. Сиротой осталась трехлетняя девочка.