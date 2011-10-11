Временное правительство Ливии пересмотрит все нефтяные контракты Каддафи
11 октября 2011, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Ливии будет создан специальный комитет, который проверит все контракты на поставки нефти, заключенные при режиме Муамара Каддафи, заявил во вторник министр нефти и финансов во временном правительстве Ливии Али Тархуни.
"Комитет тщательно проверит все контракты, чтобы оценить масштабы коррупции. Все нарушения будут расследованы, результаты будут опубликованы", - сказал он, сообщает Reuters.