Временное правительство Ливии пересмотрит все нефтяные контракты Каддафи

В Ливии будет создан специальный комитет, который проверит все контракты на поставки нефти, заключенные при режиме Муамара Каддафи, заявил во вторник министр нефти и финансов во временном правительстве Ливии Али Тархуни.

"Комитет тщательно проверит все контракты, чтобы оценить масштабы коррупции. Все нарушения будут расследованы, результаты будут опубликованы", - сказал он, сообщает Reuters.