"Город миллионеров" в Рублёво-Архангельском теперь будет строить Сбербанк

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО "Перспективные инвестиции" (входит в группу Сбербанка России) о покупке 90% голоcующих акций ЗАО "Рублево-Архангельское", официально сообщает ФАС во вторник.

Таким образом, Сбербанк становится единоличным владельцем проекта по строительству "города миллионеров", который изначально планировал воздвигнуть Сулейман Керимов. Из проекта ушёл фактический хозяин Бинбанка Михаил Шишханов, которому до сих пор принадлежали эти самые 90% акций ЗАО.

Площадь Рублево-Архангельского, расположенного в Красногорском районе Подмосковья, составляет 430 га. Изначально здесь предполагалось строительство 2,7 млн кв. м жилья премиум-класса инвестиционной стоимостью около $3 млрд.

В 2008 году бизнесмен Сулейман Керимов скорректировал концепцию, понизив «город миллионеров» до бизнес-класса и увеличив его площадь почти вдвое. После этого проект был продан Михаилу Шишханову (90%) и Сбербанку (10%).

Между тем, как недавно заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в Рублево-Ахангельском возможно расположится анонсированный президентом Медведевым Международный финансовый центр (МФЦ).