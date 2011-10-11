Пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова во вторник подтвердила, что накануне Дмитрий Медведев встретился с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным.

Обсуждался вопрос дальнейшей работы Кудрина в ряде структур.



Медведев сказал, что присутствие в этих структурах Кудрина невозможно, поскольку он отправлен в отставку и более не является госслужащим, заявила Наталья Тимакова.

Таким образом, как уже сообщали "АН", Кудрин лишился всех постов, которые занимал ранее.

Экс-глава Минфина до встречи с президентом сохранял посты председателя Национального банковского совета, председателя совета по финансовым рынкам при президенте России, а также главы совета директоров Агентства по страхованию вкладов. Тимакова также сообщила, что Дмитрий Медведев исключил бывшего министра финансов Алексея Кудрина из состава комиссии по военно-техническому сотрудничеству.