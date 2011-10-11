Полиция Омской области во вторник отреагировала на информацию о том, что на служебном совещании в областном ГИБДД начальник ругался матом на подчиненных. УМВД города начало проверку в отношении своих сотрудников.

"В связи с появлением в сети Интернет видеозаписи рабочего совещания в подразделении ГИБДД УМВД России по Омской области, предположительно от 21 июля 2011 года, в ходе которого сотрудниками используется ненормативная лексика, начальником УМВД принято решение о создании комиссии, в состав которой включены сотрудники инспекции по личному составу для проведения служебной проверки", — сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Видео, на котором работники ГИБДД совещаются матом, несколько дней назад появилось в Интернете.

Ролик датирован 21 июля 2011 года. Но на YouTube он был выложен только в минувшую пятницу. За эти дни видео посмотрели уже более 58 тыс. человек. Таково "отношение руководства к подчиненным в госструктурах и правда о принципах работы ДПС", — гласит подпись к видеоролику.

В сообщении пользователя, выложившего видео, также говорится о том, что совещание сотрудников УМВД проводится в Омске.

Результаты проверки УМВД по Омской области обещает сообщить в течение десяти дней.