Дмитрий Медведев заявил о недопустимости превращения ЖКХ в семейный бизнес

Президент России во вторник в ходе видеоконференции по вопросам исполнения поручений главы страны в сфере жилищно-коммунального хозяйства заявил о недопустимости схем в сфере ЖКХ, позволяющих превращать местным властям эту отрасль в семейный бизнес.

По словам Дмитрия Медведева, некоторые главы администраций полагают, что это нижний уровень государственной власти, до которого ни у кого руки не дойдут - ни у прокуратуры, ни у полиции.

Президент отметил, что схемы эти надо ломать, включая создание структур, где участвуют жены, мужья и родственники местных руководителей, сообщает Кремлин.ру.

По поводу соответствующей проблемы президенту на видеоконференции пожаловался глава Кемеровской области Аман Тулеев, сообщивший о результатах проверки в регионе, которая показала, что руководители целого ряда городов и районов превратили ЖКХ в свой семейный бизнес и рассматривают объекты коммунальной инфраструктуры как свою собственность.