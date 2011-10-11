Медведев законодательно запрещает экстремистам работать с детьми

Президент России Дмитрий Медведев во вторник внёс на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о полном запрете на работу с детьми для подозреваемых и осужденных за преступления экстремистской направленности.



Введение подобного запрета позволит исключить возможность проведения незаконной агитации и склонения детей и молодёжи к совершению противоправных деяний экстремистской направленности, сообщает пресс-служба президента РФ.

В этих целях статьи 331 и 3511 Трудового кодекса Российской Федерации дополняются нормами, согласно которым к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не будут допускаться лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления в том числе против основ конституционного строя и безопасности государства.

Аналогичные нормы предлагается включить в статью 221 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которой не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, намеренного осуществлять определённые виды предпринимательской деятельности в названных ранее сферах, в случае, если данное физическое лицо имеет (имело) судимость, подвергается (подвергалось) уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за определенные преступления.