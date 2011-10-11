Медведев: надо эффективнее применять конфискацию имущества за преступления в ЖКХ

Президент РФ Дмитрий Медведев призвал эффективнее применять конфискацию имущества за преступления в сфере ЖКХ. Такое заявление глава государства сделал во вторник на видеоконференции по исполнению его поручений.

Напомним, ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что механизм конфискации малоэффективен, потому как 90% похищенных средств уходят за границу для возврата средств и необходимо конфисковать имущество.

Медведев согласился, что пока метод конфискации не вполне эффективен и сказал, что даст поручение на доработку закона, сообщает пресс-служба Кремля.

"Необходимо сосредоточиться и на правоохранительной составляющей, я имею в виду – борьбе с коррупцией в сфере жилищно-коммунального хозяйства," - акцентировал президент.