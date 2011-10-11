Возбуждено уголовное дело о распространении слухов о смерти Амана Тулеева

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту распространения слухов о смерти губернатора региона Амана Тулеева. Слухи начали распространяться в социальных сетях в прошлом месяце.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 129 и ч. 1 ст. 137 УК РФ - "Клевета и нарушение неприкосновенности частной жизни".

В Следственном комитете России сообщили, что получены результаты лингвистического исследования текста. По данным следователей, у нескольких пользователей на основании решения суда изъято для исследования компьютерное оборудование с жесткими дисками.



Следствие рассматривает все возможные версии, в числе которых целенаправленное размещение заведомо ложной информации "для дестабилизации политической и экономической жизни области".