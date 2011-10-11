2 млрд рублей затратит Москва на борьбу с пробками из космоса

В Москве оборудование общественного транспорта системой "Глонасс" обойдется городской казне в два млрд рублей. По расчетам экспертов, использование спутниковой навигации поможет снизить дорожную нагрузку на 30-40%.

Кроме того, все пассажиры будут знать время прибытия транспорта. Эта информация будет отображаться на остановочных комплексах, а в следующем году будет доступна в специально разработанных приложениях для мобильных устройств, сообщает радио "Маяк".