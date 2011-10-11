В Пекине Путин и Вэнь Цзябао нашли общий язык в российско-китайских отношениях

Все сложности в экономической области между Россией и Китаем удается решить взаимоприемлемым образом, сказал Владимир Путин во вторник, открывая в Пекине 16-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

У наших государств нет проблем в политической и гуманитарной сферах, отметил также российский премьер.

Председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао, в свою очередь, дал высокую оценку российско-китайским отношениям и заверил коллегу в готовности работать над их совершенствованием.