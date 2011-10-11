В Киеве сегодня Печерский районный суд удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины", по которому экс-премьер Юлия Тимошенко должна возместить ущерб в сумме около 1,5 млрд. гривен (около 200 миллионов долларов).

Судья Родион Киреев, зачитывая приговор, заявил, что анализируя все доказательства по делу, суд считает, что иск "Нафтогаза Украины" по возмещению убытков подлежит удовлетворению. "Наличие причинно-следственной связи между преступными действия Тимошенко и нанесенными убытками, а также их размером, полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами", - пояснил судья Печерского райсуда Киева, передает Интерфакс.

"АН" сообщали, что приговором суда Юлия Тимошенко признана виновной в превышении полномочий и осуждена на семь лет тюрьмы.