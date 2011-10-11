Кудрин лишится всех постов, которые занимал ранее - Дворкович

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что экс-вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин покинет все посты во всех структурах, которые он занимал ранее.



"С учетом отставки с должности вице-премьера и министра финансов Алексей Кудрин покинет посты в Совете по финансовым рынкам, Национальном банковском совете, а также в других структурах, в том числе международных, где он представлял интересы России. Данные позиции должны замещаться действующими государственными служащими", – цитирует Дворковича РИА Новости.



Напомним, в минувший понедельник премьер-министр РФ Владимир Путин исключил Кудрина из состава военно-промышленной комиссии при правительстве и правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.



Кроме того, Кудрин накануне вновь выразил свое несовпадение во взглядах с президентом РФ Дмитрием Медведевым по поводу расходов на оборону, здравоохранение и образование.



Кудрин возглавлял Министерство финансов 11 лет, а 26 сентября текущего года он был отправлен в отставку президентом России.