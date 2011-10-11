Всеволод Чаплин предлагает наказывать за оскорбление в Интернете

Глава отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин предлагает наказывать за оскорбления на национальной или религиозной почве в Интернете.



Во вторник в ходе "круглого стола" в Общественной палате РФ Всеволод Чаплин заявил: "Интернет - это часть общения. Почему люди думают, что, прикрываясь за ником, за кличкой, можно оскорблять людей других национальностей или религиозные святыни. Почему люди думают, что это нормально. Это ненормально нигде".



Протоиерей Всеволод призвал уделить особое внимание выявлению и привлечению таких интернет-пользователей к ответственности: "Совершенно убежден, что в случае преступлений, совершаемых с использованием Интернета, должен быть в полной степени применен закон", - цитирует его Интерфакс.