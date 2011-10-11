Исаев подверг критике заявление Кудрина о военных расходах

Первый заместитель секретаря президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев подверг критике заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о военных расходах в России.



На официальном сайте партии "Единая Россия" обнародовано заявление Исаева, в котором говорится: "Высказывание Кудрина - верх политического цинизма. Сегодня, исходя из политической целесообразности, он превратился из Савла в Павла, и переживает по поводу возможного сокращения расходов на образование и здравоохранения. Эти крокодиловы слезы мало кого убедят".



Далее Исаев отмечает: "Что касается возражений господина Кудрина против увеличения расходов на оборону, то я с удовольствием хотел бы поехать вместе с Алексеем Леонидовичем в гости в офицерское общежитие. И пусть он там расскажет офицерам и их женам, что он против увеличения денежного довольствия военнослужащим, против военной ипотеки и против повышения пенсий военным пенсионерам. Пусть он расскажет работникам наших оборонных заводов, что он против перевооружения российской армии. И я посмотрю, насколько популярными покажутся его взгляды в этой среде", передает Интерфакс.