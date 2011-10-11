Европарламенту предложили отменить визы россиянам

Депутаты Государственной думы РФ обратились к коллегам из Европарламента с предложением об изменении визового режима для россиян. Они предложили отменить их совсем.



Один из авторов данного проекта депутат от ЛДПР Павел Тараканов рассказал, что в Европарламент было внесено предложение об отмене требования о наличии виз для россиян, прилетающих в страны шенгенской зоны регулярными рейсами. По словам депутата, если в Европе примут эти изменения, то для россиян будет достаточным иметь обратный билет и загранпаспорт для приезда в Европу.



"Больше всего европейцы беспокоятся о своей безопасности, не провезут ли иностранцы оружие или наркотики. Но европейцы своими глазами видели, какой у нас жесткий досмотр в аэропортах. Строже, чем в любом европейском аэропорту", - цитирует депутата Коммерсант. По его словам, незаконной иммиграции россиян в Европу не будет, депутат считает, что "все, кто хотел уехать туда насовсем, уже сделали это в 90-е".



Евродепутат Петр Лухан заявил, что в Европарламенте "задумались" над инициативой России: "Теперь вашим депутатам надо убедить большинство наших, что идея стоящая". А Дан Йоргенсен - еще один евродепутат, пояснил, что решение по этому вопросу может затянуться, так как "в отличие от России, где все решения принимает один человек, в ЕС нужно прислушиваться ко многим голосам", пишет издание.