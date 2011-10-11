СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти директора школы Кудоярова

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели в столичном СИЗО директора школы Андрея Кудоярова.



Владимир Маркин рассказал во вторник, что уголовное дело "возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)".



По его словам, в целях наиболее полного и объективного расследования уголовное дело, по распоряжению главы СК РФ, передано для расследования в Главное следственное управление ведомства, предает Интерфакс.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание передать в производство главного следственного управления комитета уголовное дело в отношении Кудоярова, в рамках которого он обвинялся в покушении на получение взятки в крупном размере, "для всестороннего изучения всех обстоятельств, предшествующих трагедии".



Напомним, Кудояров, директор элитной московской школы № 1308, был задержан 20 мая в своем кабинете на улице Академика Анохина оперативниками УВД по Западному округу столицы. Согласно следствию, он вымогал у родителей 240 тысяч рублей для зачисления их ребенка в первый класс.



Тело Кудоярова было обнаружено в СИЗО накануне утром. По предварительным данным, его смерть наступила от острого обширного инфаркта.