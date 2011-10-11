Патриарх Кирилл рассказал о себе и об одиночестве, сопровождающем его

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о себе, он признался, что одинок, у него нет друзей, так как все силы уходят на то, чтобы быть пастырем для всех.



В интервью молдавским, румынским телеканалам и телеканалу "Россия-24", которое он дал в Кишиневе накануне, патриарх Кирилл рассказал: "Одиночество - это то, что реально до конца дней будет сопутствовать мне как патриарху, оно сопутствовало и всем моим предшественникам".



По его мнению, "у патриарха не может быть друзей, у него - паства, а вот дружба в таком обычном, бытовом смысле слова - она практически невозможна, потому что все силы патриарха уходят на то, чтобы быть пастырем для всех". Ведь "дружба предполагает избранный круг людей, неких любимчиков, тех, кто поближе к патриарху, чем другие. Я думаю, что это очень контрпродуктивно", - цитирует патриарха Интерфакс.



Патриарх Кирилл затруднился вспомнить, когда у него был выходной день, он рассказал о своем рабочем дне: "Если даже я не имею присутственного дня, то есть если мне не обязательно нужно ехать, чтобы встретиться с людьми, я работаю с документами, которые накапливаются иногда в таком огромном количестве, что мне приходится читать в день до трехсот страниц текста". А кроме этого, у патриарха бывают встречи с людьми, поездки, телефонные звонки, "поэтому не получается отдыха. Я говорю это не со скрытой надеждой или уверенностью, что люди скажут: вот какой патриарх трудолюбивый, какая умница, сколько работает, как много читает. А я бы хотел сказать, что, может быть, патриарх не умеет управлять своим временем. Я пытаюсь ввести какой-то порядок в свою работу, потому что без отдыха человек работать не может", - отметил он.



А что касается юмора, по словам предстоятеля, его отсутствие - "это очень опасное явление. Юмор помогает не только эмоционально разрядиться, но и разрешить напряженную ситуацию. По части анекдотов - я их люблю послушать, но как-то их не очень умею запоминать", - добавил он.



Говоря о смертной казни, патриарх Кирилл заявил, что считает неприемлемым введение в России смертной казни в условиях коррумпированности судопроизводства, он сказал: "Я против смертной казни в современной России. Давайте начнем эффективно изменять судебную систему. Суд должен быть неподкупным, авторитетным, следственные органы должны работать безукоризненно, чтобы присутствие смертной казни в уголовном праве ни в коем случае не стало способом расправ с неугодными". А кроме того, "если и говорить о возвращении к смертной казни в каких-то совершенно конкретных случаях, когда речь идет о маньяках, о массовых убийствах, о террористах, при этом нужно иметь ясные доказательства, что этот человек действительно был таковым, а не кто-то сделал - и он вынужден принять на себя эту вину", - отметил глава РПЦ.



Свое интервью прессе патриарх Кирилл закончил оптимистично: "Я думаю, что с Божией помощью положительные перемены в жизни страны, наших обществ и государств, будут сейчас осуществляться гораздо более эффективно. И не потребуется сто лет. А пока потерпим".