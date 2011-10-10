Необходимо в течение года оборудовать трассу "Амур" постами ДПС, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу обустройства автомобильной дороги Чита - Хабаровск.

Кроме того, премьер пообещал рассмотреть вопрос об увеличении штата работников ГИБДД, обслуживающих магистраль. Главы регионов, по территории которых проходит дорога, - Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономной область - пожаловались, что сегодня на протяжении более 2 тыс км практических не хватает работников дорожной полиции.

"Мы рассмотрим заявку по увеличению численности, но нужно посмотреть и на внутренние резервы", - заявил в ответ Путин.

Глава правительства также поинтересовался у замглавы МВД Виктора Кирьянова, сколько потребуется времени для того, чтобы построить необходимую инфраструктуру для несения службы сотрудниками ДПС.

"Деньги будут - не затянем, - расплывчато ответил Кирьянов. - Я не строитель, но года два понадобятся".

Однако, по мнению глав регионов, построить модульные здания, по-возможности совместив их с заправками, сервисными станциями, можно в течение года. Премьер сказал, что значит нужно сделать за год.