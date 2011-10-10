Путин потребовал в течение года оборудовать трассу "Амур" постами ДПС
10 октября 2011, 23:49 [ «Аргументы Недели» ]
Необходимо в течение года оборудовать трассу "Амур" постами ДПС, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу обустройства автомобильной дороги Чита - Хабаровск.
Кроме того, премьер пообещал рассмотреть вопрос об увеличении штата работников ГИБДД, обслуживающих магистраль. Главы регионов, по территории которых проходит дорога, - Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономной область - пожаловались, что сегодня на протяжении более 2 тыс км практических не хватает работников дорожной полиции.
"Мы рассмотрим заявку по увеличению численности, но нужно посмотреть и на внутренние резервы", - заявил в ответ Путин.
Глава правительства также поинтересовался у замглавы МВД Виктора Кирьянова, сколько потребуется времени для того, чтобы построить необходимую инфраструктуру для несения службы сотрудниками ДПС.
"Деньги будут - не затянем, - расплывчато ответил Кирьянов. - Я не строитель, но года два понадобятся".
Однако, по мнению глав регионов, построить модульные здания, по-возможности совместив их с заправками, сервисными станциями, можно в течение года. Премьер сказал, что значит нужно сделать за год.