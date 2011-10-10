МАК провел первый эксперимент при расследовании катастрофы Як-42 под Ярославлем

Межгосударственный авиационный комитет провел первый экспериментальный полет в рамках расследования катастрофы с ЯК-42 под Ярославлем. В сообщении МАК говорится, что целью полета было воспроизведение фактических действий экипажа в аварийном полете, но без воздействия на самолет дополнительной тормозящей силы».

После посадки самолета, специалисты начали первоначальную обработку зафиксированных данных средств объективного контроля для сравнения испытательного и аварийного полетов, передает РИА Новости.

Первый натурный эксперимент провели летчики-испытатели в подмосковном Жуковском.

Программа эксперимента на самолете Як-42 была подготовлена по поручению Технической комиссии МАК специалистами компании «ЯК-Сервис», которой принадлежал разбившийся самолет, корпорации «Иркут», ОКБ им. Яковлева, Летно-испытательным институтом имени Громова и ГосНИИ Гражданской авиации.

Напомним, самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту, летевший в Минск на матч с «Динамо», разбился 7 сентября под Ярославлем. В результате крушения самолета погибли 44 человека. Выжил бортинженер Александр Сизов. Следствие определило основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Расследование причин крушения Як-42 продолжается.