Арестован ещё один поджигатель мечети в Верхней Галилее

В Израиле в понедельник арестован уже второй подозреваемый в осквернении и поджоге мечети в деревне Туба-Зангария в Верхней Галилее. Личность задержанного 18-летнего молодого человека еще устанавливается.

По данным полиции, подозреваемые подожгли мечеть Ан-Нур, предварительно раскрасив ее граффити.

Поджог в ночь на 3 октября мечети в деревне Туба Зангария в Галилее вызвал бурю негодования израильских арабов, вспыхнули беспорядки, которые с большим трудом удалось подавить.

Действия вандалов вызвали гневную реакцию и израильских властей. По данным радиостанции "Коль Исраэль", премьер-министр Биньямин Нетаньяху "пришел в ярость, узнав о происшествии", и отдал распоряжение полиции в кратчайшие сроки найти и наказать виновных. Он отметил, что в Израиле "нет места тем, кто посягает на свободу вероисповедания и отправления религиозных культов всеми жителями страны".