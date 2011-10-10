Авиакомпанию «Татарстан» накажут в связи с задержкой рейса из-за ВИП-персоны

В Казани транспортная прокуратура республики обязала генерального директора авиакомпании «Татарстан» наказать виновных в задержке 30 сентября в местном аэропорту рейса Казань – Москва.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что решение о задержке рейса принимал сам глава компании.

«АН» сообщали, что о задержке рейса, следовавшего из Казани в Москву, в своем блоге написал известный экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко писал, что в самолете 68 человек, которых никто не предупредил о задержке рейса, дожидались одного задержавшегося пассажира. По его словам, вылет был отложен почти на час из-за опаздывающего коммерческого директора авиакомпании Лазара Илиева.

После публикации в блоге транспортная прокуратура провела проверку по факту задержки вылета, передает РИА Новости. Выяснилось, что рейс был задержан на 43 минуты по решению гендиректора АК «Татарстана» . По представлению ведомства гендиректор компании теперь должен будет устранить нарушения законодательства и условия, которые им поспособствовали.

В отношении авиакомпании «Татарстан» возбуждены административные дела, которые будут рассмотрены арбитражным судом и управлением Роспотребнадзора по Татарстану. Компания, как считают в прокуратуре, занималась предпринимательской деятельностью с нарушением условий, предусмотренных лицензией, а также нарушила права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о работе. Авиакомпании грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Спустя неделю после инцидента авиакомпания «Татарстан» сделала официальное заявление: «Причиной задержки рейса являлась необходимость срочной доставки на борт служебной документации. Сотрудники авиакомпании «Татарстан», севшие на рейс непосредственно перед вылетом и доставившие документацию, направлялись в служебную командировку, и их посадка на борт не связана с задержкой рейса».

В качестве компенсации авиакомпания всем пассажирам задержанного рейса готова предоставить бонусные карты на приобретения следующих билетов.