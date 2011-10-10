Росавиация составила «чёрный» список самых непунктуальных авиакомпаний

Росавиация назвала самые непунктуальные авиакомпании. В «чёрный» список ведомства попали российские авиаперевозчики «Sky Экспресс», «Сахалинские авиатрассы», «Уральские авиалинии».

В сентябре именно эти авиакомпании больше остальных задерживали вылеты своих самолётов. Самой недобросовестной Росавиация признала «Sky Экспресс». Этот перевозчик задержал 180 из 1000 вылетов. Самые пунктуальные, по данным Росавиации, – «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь» и «Россия».