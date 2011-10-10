Samsung и Google отложили презентации новинок в связи со смертью Стива Джобса

На этой неделе компании Samsung и Google должны были представить новый смартфон и новую версию мобильной операционной системы, но в понедельник приняли решение отложить презентацию в связи со смертью основателя Apple.

В совместном официальном заявлении компаний, обнародованном в понедельник, говорится, что сейчас не то время, когда можно объявить о выпуске на рынок нового продукта.

Ранее в Google обещали, что новый смартфон Nexus Prime и новая версия мобильной системы под кодовым названием Ice Cream Sandwich попадут в продажу самое позднее до конца ноября.