Минтранс: аэропортам Москвы не хватит топлива, если не выделит Росрезерв

Заместитель министра транспорта Валерий Окулов предупредил о том, что авиатоплива в московских аэропортах не хватит до конца октября, если не будут выделены 180 тысяч тонн из Росрезерва.

По словам замминистра, авиатоплива в 2011 году потребляется не больше, чем в 2007 году. Окулов отметил, что «дефицит возник на ровном месте». Чиновник напомнил, что причиной нехватки топлива в аэропортах было в том числе то, что ряд НПЗ были закрыты на профилактический ремонт, также была внеплановая закупка для нужд Минобороны.

В Минтрансе уточняют, что поставки 180 тысяч тонн авиационного топлива хватит до конца первого квартала 2012 года. Ведомство пересмотрело проект постановления о запасах авиатоплива в аэропортах, предполагающий, что запасов авиакеросина должно хватать на десять дней. Окулов отметил, что будет достаточно, чтобы запасов хватало на пять дней.



В аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» емкости для хранения авиатоплива рассчитаны на пять суток, в аэропорту «Внуково» - на чуть больший срок, передает РИА Новости.

В конце прошлой недели Минэнерго сообщило, что в Москве аэропорты заключили контракты на поставку почти 98% от общего объема авиатоплива, необходимого в октябре. За первые шесть дней месяца аэропорты снизили потребление керосина на 20% по сравнению с запланированным.

«АН» сообщали, что в начале сентября в крупнейших московских аэропортах, а также в «Кольцово» в Екатеринбурге практически не осталось авиакеросина.