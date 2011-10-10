Московский метрополитен приглашает Bombardier и Hyundai зарыться под землю

Московские власти привлекут компании Bombardier и Hyundai к строительству двух новых линий Московского метрополитена, сообщил в понедельник замруководителя департамента транспорта столицы Юрий Мазикин.

Ранее московские власти заявляли, что иностранные компании могут получить контракты на строительство метро и дорог в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин, который активно занимается решением транспортных проблем столицы, в частности, поставил задачу ускорить строительство метро и возводить новые станции по типовым проектам.

Предложение южнокорейского концерна Hyundai об участии в строительстве столичной подземки уже было подтверждено на встрече московских властей с руководством компании.

Канадская компания Bombardier (Бомбардьё) в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителем поездов.