Генпрокуратура cочла законным возбуждение дела против следователя Дмитриевой

Генеральная прокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела против старшего следователя ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриевой, обвиняемой в получении крупной взятки.

Решение было принято по итогам изучения материалов уголовного дела. 10 октября Дмитриева обжаловала свой арест, поэтому решение суда пока не вступило в силу, передает РАПСИ. Дата рассмотрения кассационной жалобы пока не назначена.

«АН» сообщали, что Нелли Дмитриева обвиняется в получении взятки в размере 3 миллионов долларов.

Следователь ГУ МВД РФ по Москве была арестована 5 октября по обвинению, предъявленному ей по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, Дмитриева получила 3 миллиона долларов от некого бизнесмена в обмен на обещание не привлекать его к уголовной ответственности по делу о контрабанде.

По этому делу проходят руководители ООО «Медика» Иван Царьков и Борис Юдин, пишет «Коммерсантъ». Сумма взятки, по данным издания, составляла не 3, а 5 миллионов долларов, и вымогали ее у Юдина. Ранее сообщалось о пяти фигурантах дела московского следователя. Четверо, считая ее саму, уже задержаны.

Максиму Каганскому - одному из фигурантов дела - удалось скрыться. По некоторым данным, именно он был организатором вымогательства взятки у Юдина. Каганский работал на различных должностях в департаментах экономической безопасности Москвы и МВД 12 лет и, уволившись в 2007 году, остался «разводящим» и занимался решением проблем с силовиками.