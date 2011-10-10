Астахов: в 2011 г. почти 50 тыс. детей стали жертвами преступников, 723 погибли

Более 700 детей в России погибли от рук преступников только с начала года, свыше тысячи несовершеннолетних получили тяжкие увечья, сообщил Павел Астахов в понедельник на Всероссийском съезде детских правозащитников.



По словам уполномоченного при президенте по правам ребёнка, нужно срочно решать основную проблему - предотвращение насилия над детьми, в том числе сексуальное.

"Только в 2011-м году - это свежие цифры, их еще нигде нет, в 11-м году за прошедшие месяцы жертвами преступным посягательств стали 48 тысяч несовершеннолетних. Из них погибло 723 ребенка. Зарегистрировано почти пять тысяч преступлений против половой неприкосновенности наших детей. Причинен тяжкий вред здоровью более тысячи детей. Понимаете, почти тысяча погибла и тысяче тяжкий вред здоровью причинен. Опять те самые неутешительные цифры, каждый год они повторяются" - сообщил Павел Астахов.

Четвёртый съезд собрал детских омбудсменов из 76 регионов страны. Уполномоченные по правам ребёнка намерены обсудить вопросы защиты детей-сирот и помощь несовершеннолетним, рождённым в смешанных браках и проживающих за рубежом. Важно, чтобы дети не становились заложниками сложных отношений родителей после их развода.