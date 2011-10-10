Минтранс РФ: штраф транспортникам без лицензии увеличится до 500 тысяч рублей

Предложения об увеличении до 500 тыс. руб. размеров штрафов транспортных предприятий за работу без лицензии и другие нарушения вносятся правительством на рассмотрение в Госдуму, сообщил в понедельник глава Минтранса.

На совещании в министерстве глава ведомства Игорь Левитин пояснил, что сегодня подобные нарушения проходят по статье о незаконном предпринимательстве. В результате транспортники зачастую отделываются за нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья пассажиров, небольшими штрафами, например, в сумме 1 тысяча рублей, что не соответствует возможным последствиям.

Поэтому в ближайшее время правительство внесет в Госдуму предложения по соответствующим поправкам к действующим законам.