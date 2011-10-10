Очередное заседание комиссии РСПП по АПК состоится 12 октября

Российский союз промышленников и предпринимателей проводит 12 октября 2011 года в Москве очередное заседание Комиссии РСПП по АПК. Заседание состоится в РСПП (Котельническая набережная, дом 17, 2 этаж, конференц-зал).

Повестка дня: «О проекте Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

Начало работы в 15.00, регистрация с 14.30. Приглашаем Вас принять участие в работе Комиссии.

С основным докладом на заседании выступит Статс-секретарь-заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Петриков. К участию в мероприятии приглашены депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, руководители крупнейших отраслевых союзов и ассоциаций, агрохолдингов, сельхозкооперативов России, региональные лидеры объединений АПК, представители аграрной науки и банковско-финансового сектора, СМИ.

По итогам заседания состоится пресс-конференция основных докладчиков.

Наши контакты: т/ф. (495) 692-40-51, 8-903-691-17-40, Сорокоумов Сергей Николаевич - заместитель Председателя Комиссии РСПП по АПК, Ответственный секретарь. Электронная почта: sit247@mail.ru