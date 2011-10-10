Новым директором Парка им. Горького в Москве назначена Ольга Захарова

Новым директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве назначена Ольга Захарова, Ранее Ольга Захарова работала топ-менеджером на телеканале «Дождь», а в последнее время занимала должность исполняющей обязанности директора ЦПКиО имени Горького.



Ранее парк возглавлял Сергей Капков. 29 сентября он получил новое назначение, стал главой департамента культуры Москвы. Сергей Капков был назначен директором ЦПКиО в марте 2011 года. Захарова тогда же пришла в его команду, передает РИА Новости..

Как сказала ее бывшая руководитель гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, если Ольга Захарова возглавит Парк Горького, то там точно будет порядок.



За полгода работы команде Капкова удалось добиться изменений в работе : вход в парк стал бесплатным, были закрыты практически все аттракционы, в парке появился бесплатный Wi-Fi и был открыт пляж.

Руководитель отдела связей с общественностью и рекламы парка Дарья Беглова рассказала, что в ближайшие планы нового директора входит обустройство парка в преддверии зимы.