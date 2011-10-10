Президент РФ Медведев наградил топ-менеджеров, врача, учителя, артистов

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня в Кремле вручил государственные награды выдающимся деятелям культуры, рабочим, врачам, учителям, чемпиону мира и бизнесменам. Медведев вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени художественному руководителю Московского государственного театра Эстрады Геннадию Хазанову.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили глава «Банка ВТБ» Андрей Костин, вице-президент Российской академии художеств Ефрем Зверьков и ректор Санкт-Петербургского государственного горного института имени Плеханова Владимир Литвиненко. Медведев вручил ордена IV степени президенту ТПП Сергею Катырину, главному редактору РИА «Новости» Светлане Миронюк и художественному руководителю Государственного Кремлевского Дворца Петр Шаболтай.

Глава государства наградил Орденом Александра Невского за особые личные заслуги перед Отечеством президента Российской академии наук Юрия Осипова.

Шестнадцать человек были удостоены ордена Почета. В числе награжденных топ-менеджеры: президент ЗАО «Издательство Семь Дней» Дмитрий Бирюков, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, президент РКК «Энергия» Виталий Лопота, гендиректор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов. Ордена Почета удостоен певец Александр Розенбаум.

Дмитрий Медведев вручил также орден Дружбы чемпиону мира по шахматам, президенту «Международоной ассоциации фондов мира» Анатолию Карпову.

«Ордена Дружбы» из рук главы государства получили два заместителя гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев и Дмитрий Медников, а также гендиректор компании «Новая Заря» Антонина Витковская.

Президент РФ Дмитрий Медведев также присвоил почетные звания Заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный лесовод Российской Федерации - леснику из Рязанской области Виктору Соловьеву, Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации и Заслуженный учитель Российской Федерации.

Всего награждены 44 человека. Церемония прошла в Большом Екатерининском зале Кремля.